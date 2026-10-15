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    Мотоциклист без прав погиб в ДТП под Выборгом

    В Выборгском районе Ленобласти 37-летний водитель мотоцикла Kawasaki съехал в кювет и врезался в камень. Мужчина погиб на месте, сообщает «Мойка 78».

    Авария произошла 14 октября на 4 километре автодороги «Пальцево — Гвардейское». Подробности опубликовала пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    По версии полиции, мотоциклист не справился с управлением на закруглении дороги. У мужчины не было водительского удостоверения категории «А».

    Водитель был в шлеме и защитной экипировке, но получил смертельные травмы. Полиция проводит проверку.

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