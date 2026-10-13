В Пензенской области произошла авария на газопроводе
В селе Волчково Пензенской области произошла авария на магистральном газопроводе. Об этом 360.ru сообщила пресс-служба областного ГУ МЧС.
Диспетчерам областного кризисного центра узнали об аварии в 11:00, на место выехали пожарно-спасательные подразделения, полиция, скорая помощь, аварийные газовые службы, работники энергосетей. В ликвидации участвуют 34 человека и 12 единиц техники.
По предварительной информации никто не пострадал. Причиной ЧП стало нарушение технологического процесса.
«Информация является оперативной и подлежит уточнению», — заключили в пресс-службе.
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