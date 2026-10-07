В Челябинской области грузовик столкнулся с поездом

В Челябинской области грузовой автомобиль столкнулся с подвижным железнодорожным составом. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры региона.

По данным ведомства, авария произошла в 09:35 по местному времени. Столкновение случилось на регулируемом переезде между станциями Ишалино и Ессаульская Южно-Уральской железной дороги.

Происшествие не повлияло на движение пассажирских поездов. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

«Челябинской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — добавили в ведомстве.

В начале сентября во Владимирской области электричка врезалась в грузовик. В результате аварии погиб водитель автомобиля, два вагона поезда сошли с рельсов, но пассажиры и сотрудники не пострадали.