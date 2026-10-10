Столкновение машин заблокировало движение на юго-востоке МКАД

Дептранс сообщил о сложности проезда на юго-востоке МКАД из-за ДТП

Водители двух автомобилей столкнулись на внутренней стороне юго-восточной части МКАД в районе съезда на Волгоградский проспект. Об этом сообщила пресс-служба столичного Департамента транспорта.

В ведомстве подчеркнули, что на место прибыли сотрудники оперативных служб города.

«Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», — заявили в пресс-службе.

Водителей предупредили, что из-за произошедшей аварии движение на юго-западном участке МКАД затруднено. Владельцев транспортных средств призвали найти пути объезда.

Причины аварии установят сотрудники столичной Госавтоинспекции.

В субботу, 10 октября, два грузовик столкнулись на 40-м километре Дмитровского шоссе в Мытищах. Как сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД, в аварии погиб один человек. В ведомстве уточнили, что оба большегруза двигались в попутном направлении.