360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    В Москве поймали змею, выползшую из вытяжки в ванной

    Источник 360.ru: в Москве поймали змею, выползшую из вытяжки в ванной

    360.ru
    Фото: 360.ru

    Змею, которая выползла из вытяжки в ванной московской квартиры, поймали. Специалисты передали рептилию хозяевам, сообщили 360.ru в «СпасРезерве».

    Инцидент произошел ранее в среду в Южнопортовом районе Москвы на улице Трофимова. Сообщение о змее, оказавшейся в одном помещении с человеком, поступило в систему «112».

    На место вызвали специалистов. Информация о пострадавших не поступала.

    Змеей оказался маисовый полоз, которого также называют красной крысиной змеей. Рептилия не ядовитая — ее часто держат дома благодаря сравнительно простому уходу и спокойному характеру.

    Ранее в Москве спасли проглотившего швабру питона.

    Читайте также

    Выползшая из вентиляции змея напугала жителей квартиры на юго-востоке Москвы

    Режим повышенной готовности ввели под Красноярском из-за медведей

    Serguei Fomine/Global Look Press

    Мужчина погиб при столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Новосибирском

    Телеграм-канал Госавтоинспекции Новосибирской области

    Выползшая из вентиляции змея напугала жителей квартиры на юго-востоке Москвы

    Режим повышенной готовности ввели под Красноярском из-за медведей

    Serguei Fomine/Global Look Press

    Мужчина погиб при столкновении рейсового автобуса с грузовиком под Новосибирском

    Телеграм-канал Госавтоинспекции Новосибирской области