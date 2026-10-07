Источник 360.ru: в Москве поймали змею, выползшую из вытяжки в ванной

Змею, которая выползла из вытяжки в ванной московской квартиры, поймали. Специалисты передали рептилию хозяевам, сообщили 360.ru в «СпасРезерве».

Инцидент произошел ранее в среду в Южнопортовом районе Москвы на улице Трофимова. Сообщение о змее, оказавшейся в одном помещении с человеком, поступило в систему «112».

На место вызвали специалистов. Информация о пострадавших не поступала.

Змеей оказался маисовый полоз, которого также называют красной крысиной змеей. Рептилия не ядовитая — ее часто держат дома благодаря сравнительно простому уходу и спокойному характеру.

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