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    Футболист барнаульского «Полимера» 24-летний Даниил Винтер погиб в ДТП

    Фото: 360.ru

    Нападающий ФК «Полимер» Даниил Винтер скончался в результате автомобильной аварии, ему было 24 года. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

    Авария произошла вечером 15 октября на Чуйском тракте под селом Троицким. Винтер вместе с товарищем по команде Егором Паршаковым возвращался из Бийска в Барнаул. За рулем был Винтер, машину занесло на скользкой дороге и она врезалась в отбойник.

    Винтер скончался на месте происшествия от травмы головы, Паршаков от госпитализации отказался.

    Прощание с погибшим футболистом состоится в субботу в Барнаульском крематории.

    После болезни 14 октября скончался нижегородский хоккейный судья и инспектор Алексей Козин. Ему было 73 года. Судейскую карьеру Козин завершил в 50 лет, после чего стал инспектором.

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