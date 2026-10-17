Футболист барнаульского «Полимера» 24-летний Даниил Винтер погиб в ДТП

Нападающий ФК «Полимер» Даниил Винтер скончался в результате автомобильной аварии, ему было 24 года. Об этом сообщила пресс-служба футбольного клуба.

Авария произошла вечером 15 октября на Чуйском тракте под селом Троицким. Винтер вместе с товарищем по команде Егором Паршаковым возвращался из Бийска в Барнаул. За рулем был Винтер, машину занесло на скользкой дороге и она врезалась в отбойник.

Винтер скончался на месте происшествия от травмы головы, Паршаков от госпитализации отказался.

Прощание с погибшим футболистом состоится в субботу в Барнаульском крематории.

После болезни 14 октября скончался нижегородский хоккейный судья и инспектор Алексей Козин. Ему было 73 года. Судейскую карьеру Козин завершил в 50 лет, после чего стал инспектором.