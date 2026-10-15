Хоккейный арбитр Алексей Козин умер на 74-м году жизни

Нижегородский хоккейный судья и инспектор Алексей Козин скончался 14 октября после болезни. Он посвятил хоккею десятилетия и продолжал работать до последних дней, пишет НИА «Нижний Новгород» .

О смерти Козина сообщили Федерация хоккея Москвы и ХК «Торпедо» в своих Telegram-каналах.

Козин начинал карьеру линейным арбитром, затем стал главным судьей. Он обслуживал матчи всесоюзного, всероссийского и международного уровня.

В 50 лет Алексей Алексеевич завершил судейскую карьеру и стал инспектором. Он помогал молодым арбитрам набираться опыта и работал на соревнованиях от юношеских турниров до матчей Женской, Молодежной и Континентальной хоккейных лиг.

Козин также был главным судьей, а затем инспектором этапов первенства России среди девушек до 15 и до 18 лет.