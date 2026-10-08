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    Укус комара на Бали обернулся для россиянки операцией и шрамом на ноге

    Фото: РИА «Новости»

    Россиянка, путешествующая по Азии со своим парнем, рассказала, что укус комара на Бали обернулся для нее воспалением, операцией на ноге и шрамом. Кадры места укуса опубликовал телеграм-канал Baza.

    По словам 20-летней девушки, недавно они с молодым человеком переехали из Татарстана во Вьетнам. После этого решили попутешествовать.

    Когда они были на Бали, ее укусил комар. Позже рана воспалилась и ей пришлось обратиться к медикам. В больнице ей вскрыли нарыв, промыли и сделали перевязку, которые ей придется делать еще какое-то время. По словам девушки, теперь у нее останется шрам на ноге.

    Ранее турист из Непала попытался избавиться от паука в ванной, пугая его горящей бумагой. Неизвестно, испугался ли паук, но вилла полностью сгорела после того, как пламя подхватило сквозняком.

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    IMAGO/M. Woike