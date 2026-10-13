В Красноярске задержали мужчину, напавшего на девятилетнюю девочку

Правоохранители задержали местного жителя, напавшего на девятилетнюю девочку в Красноярске. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Против мужчины возбудили уголовное дело о хулиганстве. Следователи собирают доказательную базу, они намерены просить суд о наложении ареста на злоумышленника.

Вечером 9 октября на Ольховой улице пьяный подозреваемый схватил и потянул за капюшон девятилетнюю школьницу, которая шла вместе с матерью. Приятель мужчины пресек его действия и оттащил от ребенка.

По словам матери, ее дочь физически чувствует себя нормально, но морально не очень хорошо.