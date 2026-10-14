Прокурор запросил 2 года принудительных работ сбившему Добромилову мотоциклисту
Государственное обвинение попросило назначить два года принудительных работ мотоциклисту Максиму Завирюху, сбившему насмерть актрису Ксению Добромилову. Об этом сообщило РИА «Новости».
Если при определении наказания учтут позицию прокуратуры, в течение этого срока 15% зарплаты обвиняемого будут удерживать в доход государства.
В мае мужчина сбил на Большой Дорогомиловской улице в Москве 34-летнюю актрису и фотографа Ксению Добромилову. Мотоциклисту предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.
Завирюха признал вину и во время разбирательств пребывал под домашним арестом.
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