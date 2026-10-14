Прокурор запросил 2 года принудительных работ сбившему Добромилову мотоциклисту

Государственное обвинение попросило назначить два года принудительных работ мотоциклисту Максиму Завирюху, сбившему насмерть актрису Ксению Добромилову. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Если при определении наказания учтут позицию прокуратуры, в течение этого срока 15% зарплаты обвиняемого будут удерживать в доход государства.

В мае мужчина сбил на Большой Дорогомиловской улице в Москве 34-летнюю актрису и фотографа Ксению Добромилову. Мотоциклисту предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Завирюха признал вину и во время разбирательств пребывал под домашним арестом.