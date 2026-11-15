Ford Focus съехал в кювет в Мокшанском районе, пострадала пассажирка

В Мокшанском районе Пензенской области автомобиль под управлением 75-летнего мужчины вылетел с дороги. Травмы получила 71-летняя пассажирка, сообщает «Пенза-Пресс» .

Авария произошла на шестом километре дороги «Мокшан — Нечаевка». По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, водитель Ford Focus съехал с проезжей части в кювет.

Пострадавшую пассажирку госпитализировали. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

Ведомство напомнило водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные и погодные условия. Особая осторожность нужна на загородных трассах, где покрытие может быть скользким. Перед поездкой следует проверять техническое состояние автомобиля, а в пути — не отвлекаться от дороги.