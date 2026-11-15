360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Ford Focus съехал в кювет в Мокшанском районе, пострадала пассажирка

    В Мокшанском районе Пензенской области автомобиль под управлением 75-летнего мужчины вылетел с дороги. Травмы получила 71-летняя пассажирка, сообщает «Пенза-Пресс».

    Авария произошла на шестом километре дороги «Мокшан — Нечаевка». По предварительным данным региональной Госавтоинспекции, водитель Ford Focus съехал с проезжей части в кювет.

    Пострадавшую пассажирку госпитализировали. Госавтоинспекция проводит проверку по факту ДТП.

    Ведомство напомнило водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и учитывать дорожные и погодные условия. Особая осторожность нужна на загородных трассах, где покрытие может быть скользким. Перед поездкой следует проверять техническое состояние автомобиля, а в пути — не отвлекаться от дороги.

    Читайте также

    Женщина и трое детей отравились угарным газом в Дагестане

    прокуратура Республики Дагестан

    Падение равняется взлету. Как катастрофа Ил-14 помогла Чаушеску стать лидером Румынии

    На западе Москвы загорелись две машины, пожар сняли на видео

    Тело туриста, смытого волной в Териберке, нашли рядом с местом гибели через 8 дней

    В Архангельской области обрушился пролет железнодорожного моста

    В США сняли ограничения на полеты после технического сбоя

    Пьяные хулиганы напали на подростков-инвалидов в Свердловской области

    В пожаре на востоке Москвы погибли сестры-близняшки и их мать

    Московские спасатели помогли доставить в больницу 300-килограммового пациента

    Пожар произошел в жилом доме на западе Москвы

    изображение сгенерировано ИИ/360.ru

    Организованных туристов-россиян не было среди пассажиров сошедшего с рельсов поезда в Гизе

    Соцсети

    Шесть человек, включая четырех детей, пострадали при пожаре в Уфе