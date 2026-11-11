Женщина и трое детей отравились угарным газом в Дагестане

Женщина и трое ее детей отравились угарным газом в селе Бондареновское Кизлярского района Дагестана. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

Все пострадавшие получили отравление в частном доме. Им оказали медицинскую помощь.

Надзорное ведомство установит причины произошедшего и проверит соблюдение законодательства при эксплуатации газового оборудования и о несовершеннолетних.

Ранее Мособлгаз напомнил о правилах безопасности при использовании газа в отопительный период. Важно вовремя проводить техническое обслуживание колонок, следить за вентиляцией и притоком свежего воздуха, регулярно проветривать.