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    Московские спасатели помогли доставить в больницу 300-килограммового пациента

    Фото: РИА «Новости»

    Московские спасатели ночью помогли медикам транспортировать в карету скорой помощи пожилого пациента массой в 300 килограммов. Об этом 360.ru сообщил источник.

    Вызов поступил из центра города — из дома на Шмитовском проезде.

    Расчет спасателей сопроводил мужчину с хронической сердечной недостаточностью до медучреждения. Когда скорая подъехала к больнице, сотрудники МЧС помогли перенести пациента из машины в реанимацию.

    Ранее работники 269-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили водителя и пассажирку из автомобиля, который съехал в строительную яму в поселке Михнево городского округа Ступино.

    Они огородили участок, отключили аккумуляторную батарею на машине и эвакуировали людей. Водитель и пассажир не пострадали, специалисты оказали им психологическую поддержку и организовали взаимодействие с экстренными службами.

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