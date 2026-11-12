Московские спасатели помогли доставить в больницу 300-килограммового пациента

Московские спасатели ночью помогли медикам транспортировать в карету скорой помощи пожилого пациента массой в 300 килограммов. Об этом 360.ru сообщил источник.

Вызов поступил из центра города — из дома на Шмитовском проезде.

Расчет спасателей сопроводил мужчину с хронической сердечной недостаточностью до медучреждения. Когда скорая подъехала к больнице, сотрудники МЧС помогли перенести пациента из машины в реанимацию.

Ранее работники 269-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» вытащили водителя и пассажирку из автомобиля, который съехал в строительную яму в поселке Михнево городского округа Ступино.

Они огородили участок, отключили аккумуляторную батарею на машине и эвакуировали людей. Водитель и пассажир не пострадали, специалисты оказали им психологическую поддержку и организовали взаимодействие с экстренными службами.