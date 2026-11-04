Сегодня 08:00 Падение равняется взлету. Как катастрофа Ил-14 помогла Чаушеску стать лидером Румынии Фото: Chatgpt & 360.ru Происшествия

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Осенью 1957 года на подлете к аэропорту Внуково рухнул Ил-14 с членами румынского правительства на борту. Погибло четверо человек, остальные получили ранения. Но для одного из выживших в катастрофе это падение обернулось невероятным взлетом в карьере. Кто был виноват в крушении самолета и как оно помогло Николае Чаушеску стать диктатором, выяснял 360.ru.

Катастрофа Ил-14 во Внукове Самолет несся сквозь лес, срезая верхушки деревья, теряя части фюзеляжа и крыльев. Когда машина окончательно потеряла скорость, она плашмя рухнула на землю и загорелась. Хотя катастрофа произошла в полукилометре от взлетно-посадочной полосы, на аэродроме никто не видел падения — в районе Внукова стоял сильнейший туман. Крушение Ил-14 показали приборы. Основной удар пришелся на кабину пилотов. Штурман Иван Хрюкалов погиб на месте, командир экипажа Валерий Шляков и борттехник Николай Павликов получили смертельные ранения. Второй пилот, радист и бортпроводник пострадали, но выжили. Пассажиры отделались легкими травмами. Не спасся только секретарь компартии Румынии Григоре Преотяса: в момент удара он был не пристегнут. Так 4 ноября 1957 года закончился перелет делегации румынского правительства, которая летела в Москву на празднование 40-й годовщины Октябрьской социалистической революции.

Фото: Почтовая марка с самолетом Ил-14, СССР 1958 года / Публичное достояние

Причины катастрофы Машина была новой — этот Ил-14 собрали на московском заводе «Знамя Труда» в 1956 году и передали Румынии в правительственный авиаотряд. Борт обслуживал советский экипаж. это было тем более кстати, так как маршрут пролегал в воздушном пространстве СССР, а Внуково был сложным авиаузлом. Языковой барьер при радиообмене лишь усложнил бы посадку. Самолет вылетел из Бухареста утром и немногим после полудня приземлился в Киеве, чтоб дозаправиться и пройти погранично-таможенные процедуры. Экипажу выдали самые свежие и точные метеоданные по дальнейшему маршруту до Москвы, а командир воздушного судна сообщил свой метеоминимум — значения видимости и высоты нижней границы облаков. Вот только пилот высшего класса гражданской авиации Шляков соврал: он завысил данные, чтобы получить разрешение на вылет во Внуково. Проверять показания никто не стал: у киевского диспетчера даже мысли не возникло, что опытный летчик, которому доверили жизнь первых лиц Румынии, пойдет на прямой подлог и назовет вымышленные цифры. После трехчасовой стоянки борт снова поднялся в воздух. К вечеру в Москве стояла крайне неблагоприятная погода и видимость была очень плохая: низкая облачность плюс в сумерках разлился густой туман. Благо, радиосвязь работала без сбоев: авиадиспетчер Внуково контролировал полет по радиолокатору. Самолет вышел на предпосадочную прямую. На высоте 50 метров с борта доложили, что видят огни взлетно-посадочной полосы. На земле увидели, что самолет летел ниже установленной высоты и дали команду не снижаться. Но Ил-14 шел прежним курсом: командир самолета ослушался приказа, а на показания высотомера и траекторию полета снижения не обратил внимания.

Интересно Самолет Ил-14 создали в опытно-конструкторском бюро Сергея Ильюшина. Первый полет образца состоялся летом 1950-го, а на регулярные пассажирские линии «Аэрофлота» борт вышел 30 ноября 1954 года и проработал там ровно 35 лет. Это был рекорд долгожительства для советских гражданских поршневых авиалайнеров. «Приемниками» Ил-14 стали Як-40 и турбовинтовой Ан-24.

Последствия катастрофы Расследование причин крушения румынского правительственного борта заняло считанные дни. Эксперты установили, что самолет был полностью исправен и виной всему была ошибка экипажа. Катастрофа также показала пробелы в контроле за квалификацией пилотов: оказалось, что за три года жизни в Румынии командированный экипаж Шлякова растерял навыки слепого полета. Так началась кардинальная реформа системы допусков и проверок летного состава. Советские экипажи, прикомандированные к заграничным правительственным отрядам или авиакомпаниям, обязали регулярно возвращаться в Советском Союзе для переаттестации и подтверждения квалификации. Если пилот в течение нескольких месяцев не летал или не тренировался в условиях установленного ему минимума погоды, допуск автоматически аннулировался. Вернуть его можно было только после экзамена в воздухе. Диспетчерам запретили верить пилотам на слово при оформлении предполетной документации. Ранее метеоминимумы пилотов и аэродромов нередко рассчитывались упрощенно. После катастрофы в СССР безопасность стали определять по личной квалификации командира корабля, техническим ограничениям самолета и минимума аэродрома назначения. Если хотя бы один из трех параметров не соответствовал погоде, диспетчер запрещал вылет или посадку. Ужесточили и статус команд диспетчера. Требование «Не снижаться, уходите на второй круг!» стало абсолютным законом для экипажа. Невыполнение приравнивалось к должностному преступлению. Позже в практику вошло обязательное голосовое подтверждение от пилотов критически важных приказов.

Фото: Летчик полярной авиации Александр Соколов (слева) в кабине самолета Ил-14. Роман Денисов / РИА «Новости»

Взлет Чаушеску Среди выживших пассажиров трагического рейса Ил-14 оказался и будущий генеральный секретарь ЦК коммунистической партии, а тогда просто член политбюро Николае Чаушеску. Для него падение самолета стало настоящим взлетом политической карьеры и козырем для восхождения на вершину власти. Дело в том, что как раз в те годы среди румынских партийцев шла ожесточенная подковерная борьба. Харизматичный и очень популярный глава МИДа Григоре Преотяса считался наиболее вероятным приемником лидера Румынии Георге Георгиу-Дежа. Он, кстати, тоже должен был лететь тем бортом, но в последний момент слег с простудой.

Интересно Георгиу-Деж был политиком старого образца, так что отличался высокой степенью подозрительности. Говорят, что он считал, что крушение подстроили советские спецслужбы, чтобы его ликвидировать. После расследования причин катастрофы генсек решил, что жизни первых лиц государства не должны зависеть от иностранных пилотов. Он приказал немедленно начать обучение румынских летчиков.

Смерть Преотясы была выгодна многим, а больше всего Чаушеску. Он спешно начал набирать очки популярности, представляя свое спасение как намек судьбы. Ну ведь правда, кабина самолета и передняя часть салона превратились в месиво, а у него — только ушибы и ссадины. Румынские коммунисты были достаточно суеверны, чтобы поверить в «неуязвимость» и «избранность» 39-летнего политика. Даже действующий генсек поверил и оценил. Тем паче, что Чаушеску несмотря на травмы, принял участие в торжественных мероприятиях в Москве. А вернувшись домой, активно включился в партийную работу. Так что герою доверили управление кадрами в партии и контроль над армией и спецслужбами. Чаушеску воспользовался открывшейся возможностью и за несколько лет на все ключевые посты посадил преданных лично ему людей. Поэтому, когда в 1965 году Георгиу-Деж скончался, партийная элита не сомневалась, что возглавить страну может только человек, обманувший смерть. Правда, через 24 года его вместе с женой расстреляли около стены солдатской уборной.