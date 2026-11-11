Эксперт по ЖКХ Бондарь напомнил о запрете хранить аккумуляторы в подъездах

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь предупредил, что электросамокаты, электровелосипеды и их аккумуляторы нельзя оставлять в подъездах и тамбурах жилых домов и хостелов, сообщает Москва 24 .

Бондарь пояснил, что хранение и одновременная зарядка десятков батарей рядом со спящими людьми могут привести к трагедии. При возгорании аккумуляторы выделяют токсичный дым, способный перекрыть пути эвакуации.

Эксперт также посоветовал не оставлять батареи на незастекленных балконах, в сырых и промерзающих помещениях. Влага и перепады температур могут вызвать коррозию, а при зарядке — короткое замыкание.

Противопожарные правила запрещают устраивать кладовые в подвалах, на цокольных этажах и чердаках, если проект дома их не предусматривает.

Бондарь напомнил: организатор бизнеса обязан соблюдать пожарные нормы. Если нарушения привели к повреждению или уничтожению чужого имущества либо вреду здоровью, штраф по статье 20.4 КоАП РФ может составить 700–800 тысяч рублей.

Жильцам эксперт рекомендовал обращаться в МЧС. В жалобе важно указать прямую угрозу жизни и безопасности людей — это основание для внеплановой проверки.