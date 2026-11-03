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    Пропавшего в Таиланде массажиста из Томска нашли живым

    Источник 360.ru: пропавший в Таиланде массажист из Томска найден живым

    Фото: РИА «Новости»

    Массажиста из Томска, пропавшего в Таиланде во время прогулки, нашли живым. Об этом 360.ru сообщила его жена Оксана.

    По ее словам, они гуляли вместе по улице Уолкинг-стрит, но супруг затерялся среди людей.

    «Я добралась до отеля, а муж нет. У него нет ни интернета, ни денег. Позвонил дочери и сказал, что не может понять, как попасть в отель. Я спускалась вниз, его не нашла», — отметила женщина.

    Оксана добавила, что муж пострадал, но детали не уточнила. Медицинская помощь ему не потребовалась.

    Ранее в больнице на Пхукете обнаружили 17-летнего российского подростка, который попал в аварию и лежал в коме с переломом челюсти.

    Парень направлялся на встречу с друзьями в районе Патонга, но не добрался до места. Мальчик живет на острове с сестрой и  матерью, не говорит по-тайски или английски, и редко выходит из дома

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