Пропавшего в Таиланде массажиста из Томска нашли живым

Массажиста из Томска, пропавшего в Таиланде во время прогулки, нашли живым. Об этом 360.ru сообщила его жена Оксана.

По ее словам, они гуляли вместе по улице Уолкинг-стрит, но супруг затерялся среди людей.

«Я добралась до отеля, а муж нет. У него нет ни интернета, ни денег. Позвонил дочери и сказал, что не может понять, как попасть в отель. Я спускалась вниз, его не нашла», — отметила женщина.

Оксана добавила, что муж пострадал, но детали не уточнила. Медицинская помощь ему не потребовалась.

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