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    В Европе за сутки «заминировали» семь самолетов

    The Sun: семь пассажирских рейсов получили угрозы взрыва в Европе 3 ноября

    ИИ/360.ru
    Фото: ИИ/360.ru

    Экстренные службы в Европе 3 ноября получили ложные сообщения о бомбах на семи пассажирских самолетах. Это привело к экстренным посадкам и задержкам рейсов в Польше, Италии, Испании и Болгарии, сообщила газета The Sun.

    Утром рейс польских авиалиний из Лондона перенаправили в варшавский аэропорт Модлин из-за угрозы взрыва. Через час по той же причине самолет авиакомпании Ryanair из Манчестера сел в испанском аэропорту Мурсии.

    Третий самолет, следовавший из Копенгагена в Польшу, приземлился в аэропорту имени Шопена в Варшаве. Угрозы взрыва поступили также в адрес лайнеров авиакомпаний, летевших из Бергамо и Дублина в Софию.

    Римский аэропорт Фьюмичино также получил анонимное сообщение о том, что на борту двух рейсов Ryanair, один из которых прибыл из Лиссабона, а другой из Дублина, находятся два взрывных устройства. Как и в предыдущих случаях, саперы не нашли ничего подозрительного.

    Ранее в США рухнул бизнес-джет Learjet 60. Среди погибших оказался IT-миллионер Адам Робинсон.

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