В Европе за сутки «заминировали» семь самолетов

Экстренные службы в Европе 3 ноября получили ложные сообщения о бомбах на семи пассажирских самолетах. Это привело к экстренным посадкам и задержкам рейсов в Польше, Италии, Испании и Болгарии, сообщила газета The Sun .

Утром рейс польских авиалиний из Лондона перенаправили в варшавский аэропорт Модлин из-за угрозы взрыва. Через час по той же причине самолет авиакомпании Ryanair из Манчестера сел в испанском аэропорту Мурсии.

Третий самолет, следовавший из Копенгагена в Польшу, приземлился в аэропорту имени Шопена в Варшаве. Угрозы взрыва поступили также в адрес лайнеров авиакомпаний, летевших из Бергамо и Дублина в Софию.

Римский аэропорт Фьюмичино также получил анонимное сообщение о том, что на борту двух рейсов Ryanair, один из которых прибыл из Лиссабона, а другой из Дублина, находятся два взрывных устройства. Как и в предыдущих случаях, саперы не нашли ничего подозрительного.

Ранее в США рухнул бизнес-джет Learjet 60. Среди погибших оказался IT-миллионер Адам Робинсон.