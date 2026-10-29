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    «Русские витязи» сообщили о гибели двух летчиков авиагруппы

    Погибли летчики авиагруппы «Русские витязи» Олег Ерофеев и Владимир Кочетов

    Фото: Медиасток.рф

    Два члена авиагруппы высшего пилотажа «Русские витязи», полковник Олег Ерофеев и подполковник Владимир Кочетов, погибли 21 октября. Об этом сообщили сослуживцы погибших в телеграм-канале группы.

    В тот день стояла отличная погода, ничто не предвещало беды. Пилоты позавтракали в приподнятом настроении и отправились выполнять задачи по плановой таблице полетов.

    «Профессия военного летчика сопряжена с высокими рисками и требует ежедневного мужества», — написали в сообщении.

    «Витязи» напомнили, что любой полет — ответственное и опасное дело, будь то задание государственной важности или упражнения для подготовки и оттачивания мастерства.

    В апреле авиационная группа «Русские витязи» отметила 35-летний юбилей. В «Ростехе» подчеркнули, что она осталась единственной в мире, выполняющей элементы высшего пилотажа на тяжелых истребителях.

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