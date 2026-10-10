В Лондоне школьница умерла после коктейля из грязного блендера

Жительница Лондона, которой было всего 12 лет, выпила молочный коктейль и умерла. Об этом написала The Independent .

Девочка заказала напиток со вкусом батончика Twix. После этого у нее началась тяжелая аллергическая реакция. Придя к дом к своей тете, школьница потеряла сознание. Врачи доставили ее в реанимацию детской больницы, но спасти не смогли.

Эксперты связали смерть с острой аллергической реакцией на фундук. По данным следователей, перед приготовлением заказа сотрудник кафе не очистил блендер после коктейля с Kinder Bueno. В аппарате сохранились следы орехов, этот момент попал на камеры наблюдения.

Сотрудник признал вину по шести пунктам обвинения. Суд назначил ему штраф в 18 тысяч фунтов стерлингов и 100 часов общественных работ.

Тем временем в России специалисты НИКИ детства разработали приложение «АллергоМеню» для детей с пищевой непереносимостью. Сервис поможет планировать безопасный рацион и следить, чтобы в нем хватало необходимых питательных веществ.