В Италии полуторагодовалый мальчик погиб под колесами фургона друга семьи

В Италии, в коммуне Саонара, маленький мальчик погиб во дворе собственного дома. Фургон сбил его на глазах у родственников, сообщило издание Leggo .

Машиной управлял 50-летни мужчина. Друг родителей мальчика возвращался домой после рабочей смены, полуторагодовалый ребенок выбежал к нему навстречу, чтобы поздороваться и обнять. Водитель не заметил мальчика и наехал на него.

Скорую помощь вызвали отец ребенка и родственники мужчины. Медики доставили пострадавшего в реанимацию, однако спасти его не смогли.

По факту случившегося возбудили уголовное дело. Следствие рассмотрит произошедшее как причинение смерти по неосторожности.

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