Годовалая девочка погибла в аварии на западе Москвы

В Кутузовском туннеле на западе Москвы произошла авария, в которой погибла годовалая девочка. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительной информации, легковой автомобиль наехал на препятствие в туннеле. В результате скончался ребенок.

В Госавтоинспекции столицы уточнили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

По данным Дептранса, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Движение в районе ДТП затруднено в обе стороны. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездки.

Ранее в Курганской области мужчина погиб в аварии. Он находился в машине, которой управлял молодой человек 2005 года рождения, не имевший водительского удостоверения. Он не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся.