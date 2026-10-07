360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Годовалая девочка погибла в аварии на западе Москвы

    Фото: РИА «Новости»

    В Кутузовском туннеле на западе Москвы произошла авария, в которой погибла годовалая девочка. Об этом сообщил источник 360.ru.

    По предварительной информации, легковой автомобиль наехал на препятствие в туннеле. В результате скончался ребенок.

    В Госавтоинспекции столицы уточнили, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением.

    По данным Дептранса, на месте работают оперативные службы. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

    Движение в районе ДТП затруднено в обе стороны. Водителей просят учитывать ограничения при планировании поездки.

    Ранее в Курганской области мужчина погиб в аварии. Он находился в машине, которой управлял молодой человек 2005 года рождения, не имевший водительского удостоверения. Он не справился с управлением, и автомобиль опрокинулся.

    Читайте также

    Три человека погибли в ДТП на трассе Ростов — Ставрополь

    Две фуры попали в ДТП в Подмосковье

    В Ленобласти на трассе «Кола» под колесами авто погибла 89-летняя женщина

    Три человека погибли в ДТП на трассе Ростов — Ставрополь

    Две фуры попали в ДТП в Подмосковье

    В Ленобласти на трассе «Кола» под колесами авто погибла 89-летняя женщина