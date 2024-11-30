Два грузовика столкнулись на Филатовском шоссе в Москве

Источник 360.ru: в Новомосковском округе столкнулись два грузовика

Авария с участием двух грузовиков произошла на Филатовском шоссе Новомосковского городского округа. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось возле станции метро «Прокшино». Из-за аварии пришлось перекрыть одну полосу движения в сторону Киевского шоссе. Водителя одного из автомобилей зажало, ему оказывают помощь.

В этот же день массовая авария произошла на 107-м километре МКАД в районе Восточного Измайлова. Пострадал 10-летний ребенок, у него диагностировали травму головы.

Утром 30 ноября в Измайлове легковушку намотало на фонарный столб. За рулем машины была женщина, она получила травмы, но осталась жива.