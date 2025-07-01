В Госдуме предложили ввести запрет на аборты в День семьи, любви и верности

В Госдуме предложили ввести запрет на аборты в День семьи, любви и верности, который отмечают ежегодно 8 июля. Об этом 360.ru сообщил депутат Виталий Милонов.

По его словам, таким образом можно отмечать праздник, посвященный традиционным ценностям. Парламентарий отметил, что постепенно эту меру можно будет распространить и на другие даты.

«Я за то, чтобы запретить всегда, но с Дня семьи, любви и верности можно начать. Также можно ввести запрет в День защиты детей, День полиции и так далее. И потихоньку уничтожим зло на земле русской», — заявил Милонов.

Депутат добавил, что в экстренных случаях, в том числе когда речь идет о спасении жизни, аборты будут допустимы.

Ранее стало известно, что Милонов предложил отбирать паспорта у проституток и эскортниц, а также создать реестр таких женщин. В Госдуме эту идею не поддержали.