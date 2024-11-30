Легковушку намотало на фонарный столб в Измайлове

Источник 360.ru: Ford влетел в фонарный столб в Измайлове, водитель выжил

Ford Focus намотало на фонарный столб на Северо-Восточной хорде в Измайлове. Как сообщил источник 360.ru, за рулем легковушки была женщина, она получила травмы, но выжила.

Водителя успели вытащить из машины до приезда спасателей. Пострадавшую осматривают медики скорой. Информация о ее состоянии не поступала.

На фото, оказавшихся в распоряжении 360.ru, видно, что удар пришелся ровно на середину авто. Причины аварии пока неизвестны.

Ранее водитель Skoda врезался в здание торгового центра в Жуковском. Машина едва не сбила маленького ребенка. Момент аварии попал на видео.