Легковушку намотало на фонарный столб в Измайлове

Ford Focus намотало на фонарный столб на Северо-Восточной хорде в Измайлове. Как сообщил источник 360.ru, за рулем легковушки была женщина, она получила травмы, но выжила.
Водителя успели вытащить из машины до приезда спасателей. Пострадавшую осматривают медики скорой. Информация о ее состоянии не поступала.
На фото, оказавшихся в распоряжении 360.ru, видно, что удар пришелся ровно на середину авто. Причины аварии пока неизвестны.
Ранее водитель Skoda врезался в здание торгового центра в Жуковском. Машина едва не сбила маленького ребенка. Момент аварии попал на видео.
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