Пассажирская инспекция Подмосковья проверила более 12 тысяч автобусов в июне

С начала лета в Подмосковье сотрудники Административно-пассажирской инспекции проверили 12,5 тысячи автобусов и около 113 тысяч пассажиров. Работникам службы удалось зафиксировать нарушения как у проезжающих в транспорте, так и у водителей, сообщили в региональном Минтрансе.
За время рейдов специалисты выявили свыше 2,7 тысячи недобросовестных граждан и более 500 водителей. Их привлекли к административной ответственности, виновным грозит штраф.
В ведомстве напомнили, что в случае отсутствия билета денежное взыскание налагается не только на пассажира, но и на водителя.
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