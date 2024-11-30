Ребенок пострадал в массовом ДТП на 107-м километре МКАД

Источник 360.ru: в массовой аварии на МКАД пострадал 10-летний ребенок

Авария с участием трех автомобилей произошла на 107-м километре МКАД в районе Восточного Измайлова. Об этом сообщил источник 360.ru.

В результате ДТП произошел разлив топлива. Есть пострадавшие, в их числе — ребенок. К месту аварии вылетел вертолет.

«Десять лет, травма головы», — сообщил источник.

По его словам, о других пострадавших информации нет.

Накануне авария с четырьмя авто произошла на 95-м километре МКАД в районе Метрогородка. Несколько человек получили травмы. Из-за ДТП оказалось затруднено движение на 1,5 километра.

В тот же вечер водитель Skoda влетел в здание ТЦ в Жуковском. Машина чуть не задавила маленького ребенка — он чудом успел отскочить в сторону.