Областной чемпионат по уличному баскетболу прошел в Мытищах

Участниками чемпионата по уличному баскетболу «Реальные кабаны — 2025» в формате 3×3 стали 20 мужских команд. Все призовые места турнира поделили между собой спортсмены из Мытищ.

Спортивное событие объединило участников из Мытищ, соседних городов и Москвы. В турнире провели предварительные групповые раунды, а затем — финальный день по системе плей-офф. Каждое противостояние в решающих матчах состояло из двух игр, а сам финал до двух выигранных партий. Во время чемпионата участники из нижней части турнирной таблицы навязали серьезную борьбу лидерам. Некоторые встречи на паркете закончились неожиданными результатами.

Призовые места достались участникам из городского округа Мытищи. Победили в чемпионате спортсмены из Hustle team, второй стали ребята из Teamwork, а почетное третье место досталось баскетболистам команды «Отцы и Дети».