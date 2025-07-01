Встреча депутатов с ветеранами боевых действий и участниками СВО прошла в Мытищах

В День ветеранов боевых действий депутаты провели встречу с участниками вооруженных конфликтов и специальной военной операции. Мероприятие организовали в рамках патриотической программы «Успех V единстве поколений».

В местной общественной приемной «Единой России» в городском округе Мытищи собрались депутат Государственной думы Вячеслав Фомичев, председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, депутаты от партии Евгений Коваленко и Вячеслав Муравьев, исполнительный секретарь местного отделения партии Анжелика Бутенко и руководитель отделения Ассоциации ветеранов СВО Сергей Пудов, а также участники боевых действий в Афганистане, Чечне и в зоне проведения специальной военной операции.

За чашкой чая собравшиеся обменивались воспоминаниями, переживаниями и опытом, рассказывали друг другу истории о службе и боевых товарищах. Вячеслав Фомичев отметил важность сохранения памяти о подвигах ветеранов боевых действий и необходимость оказания им всесторонней помощи. Андрей Гореликов подчеркнул, что в Мытищах большое внимание уделяют поддержке участников специальной военной операции и их семей.

«Встреча в местной общественной приемной партии „Единая Россия“, прошедшая в рамках программы „Успех V единстве поколений“, стала важным шагом в этом направлении», — добавил народный избранник.

На встрече ветеранам боевых действий и участникам спецоперации вручили благодарственные письма и символические подарки в знак признательности и уважения.

Отметим, что День ветеранов боевых действий ежегодно отмечают 1 июля. Эту памятную дату установила Московская областная дума в 2022 году для чествования бойцов, выполняющих свой долг в различных войнах и вооруженных конфликтах.