Власти Удмуртии выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке БПЛА

Власти Удмуртии выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке беспилотников на промышленное предприятие и от 300 до 600 тысяч пострадавшим — в зависимости от степени тяжести ранений. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства республики.

По словам главы региона Александра Бречалова, в больницах сейчас находятся 35 человек, из них 10 — в тяжелом состоянии. Местным врачам помогают специалисты из Москвы. Погибли при атаке три человека.

В городе в целях безопасности отменили все массовые мероприятия, запланированные на вторник и среду. В частности, не состоятся празднование Дня ветеранов боевых действий и концерт к пятилетию со дня присвоения Ижевску звания города трудовой доблести.