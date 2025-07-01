Власти Удмуртии выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке БПЛА

Власти Удмуртии выплатят по 1,5 миллиона рублей семьям погибших при атаке беспилотников на промышленное предприятие и от 300 до 600 тысяч пострадавшим — в зависимости от степени тяжести ранений. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства республики.
По словам главы региона Александра Бречалова, в больницах сейчас находятся 35 человек, из них 10 — в тяжелом состоянии. Местным врачам помогают специалисты из Москвы. Погибли при атаке три человека.
В городе в целях безопасности отменили все массовые мероприятия, запланированные на вторник и среду. В частности, не состоятся празднование Дня ветеранов боевых действий и концерт к пятилетию со дня присвоения Ижевску звания города трудовой доблести.
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