USAID свернуло программы иностранной помощи

Агентство США по международному развитию (USAID) с 1 июля прекратит финансирование программ иностранной помощи. Об этом сообщил госсекретарь Марко Рубио в сервисе Substack.

«Программы иностранной помощи, которые согласуются с политикой администрации и продвигают интересы США, переходят под управление Государственного департамента», — написал он.

Рубио отметил, что USAID редко достигало поставленных задач, при этом «антиамериканские настроения» продолжали расти. По его словам, администрация президента Дональда Трампа в вопросе иностранного финансирования в США теперь поставила в приоритет национальные интересы страны.

Часть полномочий USAID получит бюро Госдепа по вопросам народонаселения, беженцев и миграции, писали «Известия». По данным журнала The Lancet, резкое сокращение финансирования USAID может повлечь за собой гибель 14 миллионов человек.