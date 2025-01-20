Человек пострадал при столкновении двух легковушек и «Газели» на Калужском шоссе

Массовая авария произошла на 44-м километре Калужского шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Столкнулись три машины: две легковушки и «Газель». Пострадал один человек. Как уточнил источник, его задавило.
Информация о состоянии пострадавшего не поступала. На месте происшествия работают спецслужбы. Разлива топлива нет. Причины аварии пока неизвестны.
Ранее массовое ДТП с участием восьми машин произошло на Ленинградском шоссе. В аварию попали два такси, одна машина каршеринга и мотоцикл. Из-за происшествия на трассе перекрыли полторы полосы из трех. Информация о пострадавших не поступала. Еще одно массовое ДТП произошло на Киевском шоссе. Два автомобиля улетели в кювет.
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