Грозовые ливни и жара ожидаются в Москве в воскресенье

Синоптик Тишковец: в Москве ожидаются кратковременные ливни и до +34 градусов

В воскресенье в Москве пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура поднимется до +34 градусов, сообщил РИА «Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«В течение дня синоптическая ситуация в Центральной России обусловится атмосферным фронтом окклюзии», — отметил он.

В Москве и области ожидается переменная облачность. Во второй половине дня возможны кратковременные грозы с дождем интенсивностью до 14 литров на квадратный метр.

Восточный ветер будет дуть со скоростью 3-8 метров в секунду, а во время грозы усилится. Температура поднимется до +29… +34 градусов. Синоптик добавил, что атмосферное давление слегка снизится до 747 миллиметров ртутного столба.

Накануне на Москву и Подмосковье после аномальной жары обрушился ураган. Начались сильные ливни, гроза, град и порывистый ветер, который валил деревья.