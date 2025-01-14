Массовое ДТП с участием семи машин произошло на Киевском шоссе

Семь машин столкнулись на 58-м километре Киевского шоссе в Московской области. Об этом сообщил источник 360.ru.
В результате массовой аварии два автомобиля улетели в кювет. На место ДТП прибыли сотрудники полиции и машина скорой помощи. Однако медицинская помощь не потребовалась — обошлось без пострадавших.
На Киевском шоссе в районе аварии образовалась пробка. Машины движутся в ограниченном плотном потоке.
За неделю Подмосковная служба помощи при дорожно-транспортных происшествиях приняла около пяти тысяч заявок; 1,8 тысячи водителей получили помощь в оформлении аварии в специализированных центрах, еще 785 человек оформили европротоколы благодаря консультации работников горячей линии.
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