Массовое ДТП с участием восьми машин произошло на Ленинградском шоссе
Восемь автомобилей столкнулись на 25-м километре Ленинградского шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.
Авария произошла на дороге в сторону Московской области. Среди столкнувшихся транспортных средств — два такси, одна машина каршеринга и один байк.
На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники полиции и машина скорой помощи. Данные о пострадавших не поступали.
На Ленинградском шоссе перекрыли полторы полосы из трех.
Ранее массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области. Два автомобиля улетели в кювет на 58-м километре. Обошлось без пострадавших.
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