Массовое ДТП с участием восьми машин произошло на Ленинградском шоссе

Восемь автомобилей столкнулись на 25-м километре Ленинградского шоссе в Москве. Об этом сообщил источник 360.ru.

Авария произошла на дороге в сторону Московской области. Среди столкнувшихся транспортных средств — два такси, одна машина каршеринга и один байк.

На место дорожно-транспортного происшествия прибыли сотрудники полиции и машина скорой помощи. Данные о пострадавших не поступали.

На Ленинградском шоссе перекрыли полторы полосы из трех.

Ранее массовое ДТП произошло на Киевском шоссе в Московской области. Два автомобиля улетели в кювет на 58-м километре. Обошлось без пострадавших.