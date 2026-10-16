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    Жительницы Омска и Тюмени оценили первое свидание в 10,9 тысячи рублей

    Самые высокие ожидания от бюджета первого свидания оказались у женщин в Омске и Тюмени, самые низкие — в Воронеже. Такие результаты показало исследование Sunlight, сообщает Газета.ru.

    В Омске и Тюмени участницы опроса назвали уместной сумму 10,9 тыс. рублей. Москва заняла третье место с 10 тыс. рублей. В Нижнем Новгороде и Красноярске ориентир составил 9,9 тыс., в Уфе — 9,7 тыс., в Казани и Санкт-Петербурге — по 9,6 тыс. рублей.

    В Воронеже ожидаемый бюджет оказался самым низким — 6,1 тыс. рублей. В Волгограде женщины назвали сумму 6,5 тыс., в Перми — 6,7 тыс. рублей, передает ИА НСН.

    Для трети опрошенных расходы не имеют значения: важнее взаимная симпатия, внимание и комфорт. При этом 26% считают подходящим бюджет от 10 до 20 тыс. рублей.

    Среди отталкивающих факторов 40% участниц назвали неприятный запах и избыток парфюма, более 36% — неопрятность. Каждая третья не готова мириться с неуместными шутками и вопросами о весе, доходах или причинах прошлых расставаний.

    Хорошее чувство юмора без токсичности и готовность мужчины спокойно оплатить счет в ресторане получили по 25% ответов среди признаков привлекательного поведения.

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