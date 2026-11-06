Стало известно, как россияне оценили работу Путина
ФОМ: 75% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента
Три четверти россиян считают, что Владимир Путин хорошо справляется с обязанностями на посту президента. Доверие главе государства выразили 72% участников опроса Фонда «Общественное мнение», опубликованного на сайте организации.
Скорее положительно работу российского лидера оценили 75% респондентов, отрицательно — 11%. Не доверяют главе государства 16% опрошенных.
Работу правительства скорее хорошо оценивают 49% участников исследования, скорее плохо — 30%. Деятельность премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценили 54% россиян, отрицательно — 14%.
ФОМ также выяснил, за какие партии граждане отдадут голос, если выборы в Госдуму состоятся в ближайшее воскресенье. «Единую Россию» выбрали 39% респондентов, КПРФ — 13%, ЛДПР — 10%, «Новых людей» — 7%, «Справедливую Россию» — 3%.
Опрос «ФОМнибус» проходил с 30 октября по 1 ноября среди 1,5 тысячи совершеннолетних жителей 97 населенных пунктов в 51 регионе России. Интервью проводили по месту жительства участников, статистическая погрешность не превышает 3,6%.
Ранее вице-президент Джей ди Вэнс признал огромную поддержку Путина среди россиян.