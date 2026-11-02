Ученые нашли 25 новых видов живых организмов в Черном и Азовском морях

В Черном и Азовском морях нашли 25 новых видов живых организмов

За последние 15 лет в Черном и Азовском морях зафиксировали более 25 видов живых организмов, которые прежде не встречались в этих акваториях, либо отмечались лишь в отдельных районах. Об этом РИА «Новости» рассказал заведующий кафедрой аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук.

Биолог разделил новых обитателей на две группы: виды, переселенные человеком, и организмы, проникшие в бассейн из других частей Мирового океана.

К первой категории относится пеленгас — представитель семейства кефалевых. По отдельным биологическим показателям местная популяция превосходит дальневосточную.

«Условия Азово-Черноморского бассейна для пеленгаса более выгодны и благоприятны, нежели историческая родина», — объяснил специалист.

Среди самостоятельно расселившихся видов ученый назвал круглую сардинеллу, распространенную в Атлантическом и Тихом океанах, и дорадо из Средиземного моря.

Также в регионе обнаружили золотистого спара, обыкновенную иглу-рыбу, несколько видов бычков, рыб-присосок, зеленую морскую собачку и хромогобиусов.