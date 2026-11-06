Поисковики на Сахалине нашли советский бомбардировщик Пе-2
На Сахалине обнаружили потерпевший крушение советский бомбардировщик Пе-2, принадлежавший седьмому отдельному разведывательному авиаполку. Об этом сообщил ТАСС.
Житель Долинского района указал поисковикам место, где лежали обломки самолета. Они осмотрели территорию и нашли рваные алюминиевые фрагменты, куски металлических труб, элементы приборных досок, хвостовую часть, переговорное устройство, бронезащиту стрелка-радиста и другие артефакты.
«Благодаря найденной целой приборной панели удалось сразу установить модель самолета — ее выдавала характерная компоновка», — рассказал руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.
Самолет седьмого отдельного разведывательного авиаполка предположительно рухнул в конце 1940-х годов. Подразделение дислоцировалось в поселке Сокол.
Ранее подмосковные поисковики нашли обломки Пе-2 в Калужской области. Он почти полностью сгорел при ударе о землю.