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    Поисковики на Сахалине нашли советский бомбардировщик Пе-2

    ИИ/360.ru
    Фото: ИИ/360.ru

    На Сахалине обнаружили потерпевший крушение советский бомбардировщик Пе-2, принадлежавший седьмому отдельному разведывательному авиаполку. Об этом сообщил ТАСС.

    Житель Долинского района указал поисковикам место, где лежали обломки самолета. Они осмотрели территорию и нашли рваные алюминиевые фрагменты, куски металлических труб, элементы приборных досок, хвостовую часть, переговорное устройство, бронезащиту стрелка-радиста и другие артефакты.

    «Благодаря найденной целой приборной панели удалось сразу установить модель самолета — ее выдавала характерная компоновка», — рассказал руководитель сахалинского отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

    Самолет седьмого отдельного разведывательного авиаполка предположительно рухнул в конце 1940-х годов. Подразделение дислоцировалось в поселке Сокол.

    Ранее подмосковные поисковики нашли обломки Пе-2 в Калужской области. Он почти полностью сгорел при ударе о землю.

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