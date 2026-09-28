Спутники «Рассвет» обеспечат интернетом самые отдаленные районы России

Российская спутниковая группировка «Рассвет» в перспективе позволит подключать мобильные телефоны к интернету без специального оборудования. При этом связь будет доступна даже в самых отдаленных районах России. Об этом 360.ru рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Он пояснил, что если при последней проверке работы спутников на Ямале потребовался терминал, то после дальнейшего развертывания такая техника станет излишней.

Еще одной особенностью российской группировки спутников военный эксперт назвал лазерную связь между космическими аппаратами. Эта технология позволяет передавать большие объемы информации непосредственно между спутниками, а затем направлять данные на Землю.

«То есть широкополосный интернет фактически без серьезных искажений и с большой скоростью будет передаваться с одного спутника на другой, а затем на Землю», — объяснил Кнутов.

Когда «Рассвет» заработает в полную силу и как спутниковая группировка поможет военным, участвующим в спецоперации, — в материале 360.ru.