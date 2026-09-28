Путин высоко оценил вклад Росатома в укрепление российской экономики

Росатом успешно применяет богатый опыт и инновационные возможности атомной промышленности для укрепления энергетики и экономики России. Об этом заявил президент Владимир Путин .

Глава государства поздравил работников и ветеранов атомной промышленности с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что сегодня Росатом бережно хранит и приумножает уникальное наследие, а также наращивает фундаментальные и прикладные научные изыскания.

«Уверен, что вы и впредь будете достойно решать стоящие перед вами стратегические задачи — на благо России и наших граждан», — сказал Путин.

Он пожелал представителям атомной промышленности здоровья, благополучия и всего самого доброго.

Ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев сообщил о планах построить под Мурманском верфь для плавучих станций.