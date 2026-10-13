В Роскачестве объяснили, когда нужно согласовать остекление балкона
Остекление балкона может потребовать согласования, если работы меняют конструкцию, планировку или затрагивают общее имущество дома. Об этом предупредил директор департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков, сообщает RT.
По Жилищному кодексу России собственники должны согласовывать переустройство и перепланировку с уполномоченным органом местного самоуправления. При этом само по себе остекление не всегда относится к таким работам, пояснил Поздняков.
Согласование потребуется при изменении несущих конструкций, балконной плиты или фасада, расширении балкона за существующие границы, объединении его с комнатой или кухней. Отдельные требования действуют для домов со статусом объекта культурного наследия.
Наружные элементы балкона и фасад могут относиться к общему имуществу. Собственник не вправе менять их в ущерб безопасности, внешнему виду здания или правам соседей.
До начала работ эксперт рекомендовал проверить нагрузку на плиту, прочность конструкции и региональные требования к фасадам. Если проект выходит за рамки обычного остекления, следует получить письменное разъяснение уполномоченного органа или согласовать проект.
Самовольные работы могут повлечь штраф по ч. 2 ст. 7.21 КоАП России и требование вернуть помещение в прежнее состояние.