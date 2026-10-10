Иностранцев привлекали к участию в боевых действиях на стороне киевского режима через соцсети и мессенджеры, обещая им заманчивые условия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ИС «Вести» .

Дипломат назвала вербовку частью стратегии Киева. Она подчеркнула, что эта практика появилась задолго до 2022 года и сопровождала события «оранжевой революции» и протесты 2013–2014 годов. По ее словам, рекрутов готовили и обучали уличным боям в специальных лагерях в Польше и странах Прибалтики.

«Почему обман? Потому что им не говорят, куда будут забрасывать, их просто, так сказать, как пылесосом собирают, в том числе через социальные сети и мессенджеры. Чего им там не обещают, каких только заманчивых предложений не делают», — сказала Захарова.

Представитель МИД также отметила, что набор иностранцев вели через сайты украинских посольств, генконсульств и постоянных представительств. По ее словам, Россия направляла по этому поводу ноты протеста и обращалась к властям стран пребывания.

Ранее Захарова заявила, что ВСУ целенаправленно атакуют Запорожскую АЭС, создавая риск ядерной аварии. Она призвала МАГАТЭ осудить действия украинских властей.