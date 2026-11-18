На Манежной площади в Петербурге оградили территорию и завезли деревянные конструкции для Рождественской ярмарки. Подготовку заметили утром 18 ноября, сообщает PITER.TV .

Читатель Piter.tv поделился кадрами с площади. На них видны материалы для работ и элементы ограждений. Здесь появятся торговые теремки-павильоны с гирляндами, нарядные елки и тематические зоны.

Ярмарка должна проработать до 10 января 2027 года. Традиционно на Манежной площади организуют продажу сувениров и угощений, а также развлекательную программу.

Петербург начал готовиться к новогодним праздникам с прошлой недели. Первые украшения появились на Малой Садовой и на Московском проспекте.