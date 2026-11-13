Сегодня 06:00 Новая нога, процветание и статья за мошенничество. Кто такая Вианна Стайбл и как работает ее тета-хилинг Фото: Chatgpt & 360.ru Общество

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Герои соцсетей все чаще рекламируют тета-хилинг. Эту методику придумала американка и уже больше 30 лет продвигает ее панацеей от всех болезней и способом быстрого обогащения. Как массажистка Вианна Стайбл стала повелительницей мозговых ритмов, в чем заключается ее методика и чем она опасна, выяснял 360.ru.

Исцеление Вианны Стайбл Однажды в 1995 году у 32-летней американки — массажистки, матери троих детей — Вианны Стайбл нашли рак бедренной кости. Врачи рекомендовали срочную ампутацию правой ноги. Иначе они гарантировали, что пациентка отправится к праотцам уже через два месяца: опухоль разрослась до 23 сантиметров. Стайбл отказалась от операции и начала лечиться нетрадиционными методами — даром, что ли, она увлекалась натуропатией. Сначала миссис делала себе очищающие клизмы, потом пила витамины и минералы. Однако нога продолжала болеть, к тому же начала усыхать и заметно укоротилась. И тут у больной случилось озарение: она с разгону вошла в состояние глубокой медитации, мысленно поднялась над своим телом, вышла за пределы Вселенной и обратилась напрямую к творцу всего сущего. Но не с молитвой или просьбой, а четко отдала команду, чтобы рак исчез, а нога полностью восстановилась. Немедленно! Боль сразу же утихла, а больная нога тут же к обрела прежние размер и форму. Анализы показали, что опухоль полностью исчезла. Позднее Стайбл рассказывала, что тем же способом излечилась от сердечной недостаточности и поборола кому. А еще научилась управлять жидкостями и в бензобаке ее автомобиля из ниоткуда появляется бензин.

Фото: Chatgpt & 360.ru

Что такое Тета-хилинг Американка тут же бросилась патентовать свой метод излечения, который назвала Theta Healing. Стайбл утверждала, что во время медитации по ее рецепту частота колебаний электрической активности головного мозга составляет от четырех до восьми герц. Нейрофизиологи обозначили такой ритм греческой буквой тета, отсюда и название: тета-хилинг, то есть «тета-исцеление». Собственно, наука подтверждает: тета-активность действительно усиливается, когда сознание находится на границе между сном и бодрствованием. Например, в момент засыпания или пробуждения. Также этот ритм сопровождает фазу быстрого сна, во время которой люди видят сновидения. Кроме того тета-волны работают внутренним дирижером и «упаковщиком» информации в мозге: помогают переводить новые знания из кратковременной памяти в долговременную. Если представить память как библиотеку, то они отвечают за то, чтобы книги не валялись кучей на полу, а были аккуратно расставлены на полках.

Интересно Когда ученые начали регистрировать электроэнцефалограмму и открывать разные типы волн по частоте, их стали обозначать буквами греческого алфавита по порядку. Первым был назван альфа-ритм, затем более быстрый бета-ритм и так далее. Когда добрались до медленных волн с частотой четыре–восемь Герц, им досталась восьмая буква тета — θ.

Как проводят тета-хилинг Вернемся к изобретению миссис Стайбл. Она зарегистрировала торговую марку, создала компанию THInK и начала стричь купоны. Лечила, обучала желающих стать целителями, продавала отдельные курсы, вроде «Активация 12 нитей ДНК внутри человека». Разумеется, все за плату. Например тренинг «Деньги это иллюзия» стоил 750 неиллюзорных долларов. Желающим исцелиться или просто поправить свою жизнь, обученный целитель устраивал персональную сессию. Можно встретиться лично или по видеосвязи. Для начала клиент подробно рассказывал, какая проблема его волнует: финансовые трудности, болезнь, страх отношений, хроническая усталость, обида и так далее. Затем начиналась совместная медитация. Тета-практик предлагал клиенту представить, как энергия поднимается от стоп через все тело к макушке, выходит за пределы комнаты, планеты, Вселенной и доходит до жемчужного света — это место зовется «Седьмой план бытия». Там-то мозг и замедляется до частоты тета-ритмов.

Фото: Владимир Астапкович / РИА «Новости»

На этой станции проводили «мускульное тестирование» — своего рода полиграф. Клиент, стоя с закрытыми глазами, повторял вслед за целителем фразы разной степени правдивости. Например: «Я Наполеон Бонапарт», «Деньги опасны», «Сейчас день». Гуру зорко наблюдал: пациент качнулся вперед — его подсознание согласно с утверждением, назад — отвергает. Следом начинались «раскопки» — вопросы на основании покачиваний. Согласился с тем, что деньги опасны? Вот тета-практик спрашивал: «Что ужасного случится, если ты разбогатеешь?». Отклонился назад на теме здоровья — «Как думаешь, чему тебя учит болезнь?». Таким образом пытались добраться до «корневой травмы», ограничивающей клиента. Дальше всего-то делов — «выгрузка и загрузка», замена минуса на плюс. И вот уже пациент доверчиво повторяет: «Я знаю, как жить в изобилии и безопасности». Программа прописывалась на всех уровнях, включая душу и ДНК. Финалом шли проверочные покачивания и «заземление» — медитация обратного порядка: возвращение энергии с «седьмого плана» обратно в тело. Так человек освобождался от негативных переживаний или «генетически унаследованных паттернов». Прямо экспресс-саентология для нищих духом. Стибал понаписала книг, наладилась проводить семинары, даже вступала в Лондонской школе экономики и вообще много гастролировала по миру. А ее последователи расползлись как минимум по 14 странам. Словом, хромые пляшут, слепые видят, безъязыкие говорят и на всех льется дождь из свободно конвертируемых купюр. Вы же слышали об армии тета-хилинговых мультимиллионеров? Нет? Так никто не слышал!

Интересно Как-то один из слушателей спросил американку, возможно ли с помощью тета-хилинга восстановить ампутированную ногу, писал сайт Би-би-си. Стибал, не смутившись, заявила: можно! Вон, у одной ее пациентки восстановился яичник, значит и конечность может. «Я видела, как у людей отрастает что-то новое», — заверила целительница.

Суд над Стибал Удар по тета-хилингу пришел от своих. В 2014 году бывшие адепты нового течения Карра Александер и Робби Робинсон обвинили Стибал и ее компанию в мошенничестве. Началось судебное разбирательство и выплыла масса всего интересного. Для начала оказалось, что дамочка никогда в жизни не болела раком — не ноги, не чего бы то ни было. Об этом свидетельствовали и врачи, и бывший муж американки, который на тот момент был актуальным. Предъявить исцеленных тета-хилингом от рака, СПИДа, чумы, холеры — да хоть насморка! — с соответствующими медицинскими документами «до» и «после» тоже не получилось. Про отросшие конечности и органы и говорить нечего. Судебный процесс длился два года. Стайбл признали мошенницей и впаяли ей штраф немногим больше 100 тысяч долларов. И все — дело-то было административным и касалось только невыполнения заявленных обязательств по обучению перед конкретными людьми. Налоги целительница платила исправно, а это в США главное, Аль Капоне не даст соврать.

Фото: Сергей Пятаков / РИА «Новости»

Опасность тета-хилинга Никто из реальных больных, которым Стибал сулила исцеление, на нее не заявил. То ли еще надеялись на успех, то ли стеснялись, что поверили такому неприкрытому тета-вранью. А может просто не дожили: в погоне за обещанным чудом многие серьезно больные люди бросали лечение у нормальных врачей, а когда эйфория и эффект плацебо рассеивались, было уже поздно. Медики и ученые всего мира постоянно пишут предупреждения об опасности тета-хилинга. Кстати, научные замеры с помощью ЭЭГ во время сеансов показали, что никакого всплеска тета-активности у участников не наблюдается. Мозг остается в обычном состоянии бодрствования, максимум — легкого альфа-расслабления.

Интересно После суда организация Стибал подстраховалась и ее юристы в договорах об услугах THInK скорректировали формулировки. Теперь на всех мероприятиях и во всех официальных материалах о тета-хилинге указано, что это — духовная медитативная практика, которая не заменяет профессиональную медицинскую помощь. И — внезапно — и не дает гарантий излечения от болезней.

Покачивание тела вперед-назад не считывает информацию из подсознания или ДНК. Это уже не говоря о том, что человек не может силой мысли переключать ритмы мозга. И, как это не печально, «исцелять» финансовые и деловые проблемы через тета-состояние, тоже невозможно. Бойкая американка до сих пор впаривает свою «науку» по всему миру. В России работает немало ее адептов. Правда, некоторые ловко маскируются вывеской «психолог». Цены на тета-сессии в Москве начинаются от тысячи рублей, опытные практики берут 10 тысяч, а то и больше. Продаются и книги в бумажном и электронном виде, есть аудиоверсии. Плюс в соцсетях все чаще встречаются те, кто рекламирует тета-хилинг. Особенно его рекомендуют «выгоревшим» клеркам и менеджерам. Бизнесменам тоже советуют пройти сессии — после них обещают стабильность, выгодные контракты, повышение доходов и небо в алмазах. Конечно, взрослые люди вольны сами выбирать, куда нести деньги. Просто перед тем, как отдаваться в руки тета-целителей, стоит учесть: то, что изначально построено на вранье, едва ли принесет пользу кому-то, кроме тех, кто это вранье продвигает.