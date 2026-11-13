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    Бутерброды убрали из финального ГОСТа русской кухни

    Фото: РИА «Новости»

    В новом ГОСТе на русскую кухню отсутствуют бутерброды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы.

    Хотя, в проекте стандарта первоначально фигурировали бутерброды с различными начинками.

    ГОСТ содержит описание каждого блюда, перечень необходимых ингредиентов, способы подачи и технологические особенности приготовления. Документ предназначен для применения в сфере индустрии общественного питания.

    Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на русскую кухню. Глава Минпромторга Антон Алиханов уточнил, что документ разработали при активном участии рестораторов. Стандарт детально описывает рецептуру 133 блюд — от традиционного борща до разнообразных кулебяк.

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