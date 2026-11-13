Бутерброды убрали из финального ГОСТа русской кухни

В новом ГОСТе на русскую кухню отсутствуют бутерброды. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на документы.

Хотя, в проекте стандарта первоначально фигурировали бутерброды с различными начинками.

ГОСТ содержит описание каждого блюда, перечень необходимых ингредиентов, способы подачи и технологические особенности приготовления. Документ предназначен для применения в сфере индустрии общественного питания.

Ранее Росстандарт утвердил ГОСТ на русскую кухню. Глава Минпромторга Антон Алиханов уточнил, что документ разработали при активном участии рестораторов. Стандарт детально описывает рецептуру 133 блюд — от традиционного борща до разнообразных кулебяк.