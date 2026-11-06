360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Из России выдворили более 63 тысяч мигрантов в 2026 году

    Володин: приставы выдворили из России 63,5 тыс. мигрантов за 9 месяцев 2026 года

    Фото: РИА «Новости»

    За январь — сентябрь 2026 года судебные приставы принудительно выдворили из России 63,5 тысячи иностранных граждан, нарушивших законодательство. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    Он также напомнил, что 3 ноября вступили в силу поправки, расширившие перечень административных правонарушений, за которые иностранцам грозит выдворение. Число соответствующих статей КоАП увеличилось с 22 до 45.

    В список добавили, в частности, незаконный оборот наркотиков, нарушение правил пересечения границы, неповиновение сотрудникам полиции при охране госграницы, а также ряд правонарушений, связанных с распространением определенной информации в интернете и публичными действиями.

    «Новые нормы позволят продолжить борьбу с нелегальной миграцией, способствовать повышению общественной безопасности», — подчеркнул глава нижней палаты парламента.

    По данным МВД, которые привел Володин, за первые восемь месяцев года въезд в Россию запретили более чем 260 тысяч мигрантов. Это на 75,8% больше, чем за аналогичный период 2025 года. Основными основаниями для отказа стали административное выдворение и депортация.

    Всего с 2024 года Госдума приняла 32 федеральных закона, направленных на изменение миграционной политики. Из них 21 законопроект внесли депутаты.