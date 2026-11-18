В Москве подвели итоги юбилейного фотоконкурса «Без барьеров», посвященного повседневной жизни людей с инвалидностью. На суд жюри поступило более 2,5 тысячи работ из 42 регионов России и Белоруссии. Церемонию награждения провели в рамках съезда Всероссийского общества инвалидов, где также открыли выставку финалистов.

Особенностью проекта стало сотрудничество с профессиональным фотосообществом. На фотографиях запечатлены занятия спортом, творчество, преодоление трудностей и достижения людей с инвалидностью.

Председатель Союза фотохудожников России Дмитрий Иванов признался, что выбрать лучшие работы было непросто.

«Все эти работы, которые мы здесь видим, достойны показа», — подчеркнул он.

Главный приз получила петербургский фотограф Ольга Кравченко за снимок «Победный возглас». В номинации одиночной фотографии победил Дмитрий Воинов из Адыгеи, среди авторов фотосерий — Александр Куприянов из Красноярска.

Все 40 финалистских работ разместят на сайте Всероссийского общества инвалидов.