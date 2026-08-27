Гинеколог Ефремова отметила, что все больше россиянок становятся мамами впервые после 35 лет

Беременность после 35 лет может пройти успешно и закончиться рождением здорового ребенка, если женщина внимательно относится к своему здоровью и ответственно подходит к планированию, рассказала Life.ru врач акушер-гинеколог, репродуктолог Любовь Ефремова.

В России наблюдается общемировая тенденция к увеличению возраста материнства: все больше женщин становятся мамами после 35 лет. Если в большинстве европейских стран средний возраст рождения первого ребенка составляет 30–31 год, то в России за последние два десятилетия этот показатель вырос до 29 лет. Врачи отмечают, что с возрастом в организме происходят естественные изменения: меняется работа сердечно-сосудистой системы и обмен веществ, колеблется гормональный фон, а главное — снижается овариальный резерв (количество яйцеклеток). Поэтому женщинам старшего репродуктивного возраста крайне важно проходить тщательное обследование и тесно сотрудничать с акушером-гинекологом.

Подготовка к беременности, оценка индивидуальных рисков и своевременная диагностика являются залогом благополучного течения беременности и рождения здорового ребенка. При этом врачи все чаще говорят о биологическом возрасте, который может отличаться от паспортного, и именно результаты медицинского обследования помогают реально оценить шансы на зачатие и подготовиться к нему.

Несмотря на физиологические сложности, у позднего материнства есть свои преимущества. К 35 годам многие женщины уже успевают получить образование, построить карьеру и решить жилищные вопросы. Они обретают жизненный опыт и эмоциональную устойчивость, что позволяет подходить к воспитанию детей более осознанно и спокойно.