Россиянам рассказали о важности доступных по ОМС генетических тестов эмбрионов

У женщин старше 40 лет падает эффективность ЭКО (экстракорпорального оплодотворения), но доступные по ОМС генетические тесты эмбрионов помогают увеличить частоту наступления беременности. Об этом 360.ru рассказала акушер-гинеколог, репродуктолог клинического госпиталя MD GROUP Мария Милютина.

Она обратила внимание, что у женщин позднего репродуктивного возраста гораздо выше вероятность невынашивания беременности, а также риск хромосомных патологий эмбрионов.

«До 35 лет это 30-35% эмбрионов, то есть каждый третий эмбрион может быть с хромосомной патологией, а в возрасте с 40 лет — 50%», — отметила врач.

Благодаря тестам специалисты отбирают здоровые образцы, что в разы увеличивает шанс на успешную беременность и роды. Также современные технологии позволяют определить конкретное моногенное заболевание и выявить эмбрионы, которые не являются носителем патологического гена. Подробнее читайте на 360.ru.