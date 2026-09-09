Гинеколог Ерофеева назвала риски ЭКО для женщин старше 50 лет

Беременность после 50 лет создает серьезную нагрузку на организм из-за возрастных заболеваний и изменений иммунитета, заявила акушер-гинеколог, эксперт ВОЗ по репродуктивному здоровью Любовь Ерофеева. При этом она выступила против запрета ЭКО для женщин этого возраста, сообщает «Радио 1» .

Ерофеева пояснила, что с возрастом у женщин накапливаются соматические заболевания, а возрастная перестройка организма повышает риски во время беременности и родов.

«Беременность в 50+ — это серьезное испытание для организма. С годами накапливаются соматические заболевания, страдает иммунитет, начинается возрастная перестройка», — сказала врач.

Она добавила, что ЭКО может снизить вероятность генетических нарушений по сравнению с естественным зачатием. Перед имплантацией эмбриологи исследуют репродуктивный материал и не допускают к переносу эмбрионы с выявленными дефектами, пишут «Известия».

Эксперт также указала на возможный психологический дискомфорт ребенка из-за большой разницы в возрасте с родителями. По ее мнению, запретительные меры не решат проблему: женщины, решившие родить и располагающие средствами, могут обращаться за помощью вне правового поля. Ерофеева призвала информировать женщин о медицинских и социальных последствиях поздней беременности.